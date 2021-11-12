Ещё пять человек стали жертвами коронавируса в Псковской области

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Пять летальных исходов от осложнений ковида зафиксировали в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

За всё время пандемии 973 жителя Псковской области скончались от COVID-19.

Ещё 293 человека заразились коронавирусной инфекцией. 61 513 случаев заражения ковидом подтвердили с марта 2020 года.

По последним данным, выписались из медучреждений, закрыв больничные, еще 196 жителей Псковской области.

2 562 теста на обнаружение вируса провели медики региона за последние 24 часа.