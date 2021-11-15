Почти у 290 жителей Псковской области подтвердился COVID-19 за сутки

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287 новых случаев заражения коронавирусом выявили в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 62 387 жителям региона.

988 человек скончались от коронавируса в Псковской области, только 7 из них — за минувшие сутки.

53 500 человек справились с заболеванием с начала пандемии. 205 человек выписались из псковских больниц за последние 24 часа.

1 931 исследование на выявление коронавируса провели в Псковской области за минувшие сутки.

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