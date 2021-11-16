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Политика16 ноября 2021 12:50

Концерт Димы Билана в Пскове вновь перенесли

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сольный концерт Димы Билана в Пскове не состоится 21 ноября. Выступление перенесли на 28 февраля. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте БКЗ Псковской областной филармонии.

При этом в БКЗ отметили, что всё купленные билеты останутся действительными.

«Приносим извинения, сфера культуры переживает не лучшие времена, поэтому в афише случаются изменения. Просим понять и простить!», – написали в Instagram БКЗ филармонии.

Напомним, 15 ноября в эфире третьего выпуска нового видеопроекта «Псковский телеграм Online» председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева заявила, что Дима Билан выступит перед псковской публикой 21 ноября.

Последний раз Дима Билан давал концерт в Пскове 15 марта 2020 года. А со следующего дня в Псковской области был объявлен карантин.