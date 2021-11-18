Мокрый снег с дождём пройдёт в Псковской области 18 ноября

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Сегодня, 18 ноября, на территории регионс ожидается облачная погода. Днем пройдут умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Южный ветер будет дуть умеренно.

Температура днем составит +1...+6 градусов, ночью — 0...+4.

По прогнозам синоптиков, в Пскове днем пройдёт дождь, а ночью — мокрый снег с дождем. Столбики термометров днём покажут +4...+6, ночью — 0...+2.

В Великих Луках также возможны дождь и мокрый снег. Температура днем будет держаться в пределах +2...+4 градусов, ночью — 0...+2.