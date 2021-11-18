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Происшествия18 ноября 2021 8:32

Труп мужчины обнаружили жители Печор этим утром

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

Сегодня, 18 ноября, в приемный покой печорской районной больницы доложили о том, что на Вокзальной, 9 найден мужчина, не подающий признаков жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка».

Приехавшая на Вокзальную скорая зафиксировала смерть. При этом явных признаков насильственной смерти обнаружено не было. Тело печерянина отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как выяснилось, умершего часто видели в состоянии алкогольного опьянения.

На место случившегося прибыли сотрудники полиции. Детали произошедшего ещё выясняются.