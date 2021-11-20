С Терминатором сравнил скульптор псковский памятник Петру I

Фото: сайт ПАИ

Скульптор Антон Гордиенко рассказал, из каких материалов возводится памятник Петру I в Пскове, пишет ПАИ.

По словам скульптора, основной материал, из которого сделан монумент, — арт-бетон. При этом в основании памятника находится сварной каркас из толстой арматуры. Он делает конструкцию более жёсткой.

«Внутри он у нас как Терминатор», —подчеркнул Антон Гордиенко.

Мастер также поделился, что при создании памятника он вдохновлялся работой французского скульптора Этьена Фальконе.

«За образец я взял работу Фальконе "Медный всадник", который установлен в Санкт-Петербурге», — рассказал скульптор.

«Когда мы увидели от нашего коллектива, от работников прокуратуры такое предложение [установить памятник на территории областной прокуратуры. — kp.ru], естественно, комиссия по утверждению плана поддержала и приняла такое решение», — поделилась официальный представитель прокуратуры Псковской области Рахиба Сулейманова.

Отметим, памятник Петру I отливают прямо в палатке, расположенной перед зданием областной прокуратуры в Пскове. Когда все работы будут завершены, памятник покроют бронзой.

Добавим, открыть памятник планируют на день празднования 300-летия прокуратуры России, 12 января 2022 года.