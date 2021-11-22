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Здоровье22 ноября 2021 10:09

Вакцина от гриппа и COVID-19 доступна для псковичей в новом прививочном пункте

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

В новом прививочном пункте, расположенном в ТЦ «Рубин», имеется вакцина как от коронавируса, так и от гриппа. Об этом стало известно во время проверки нового пункта вакцинации Михаилом Ведерниковым.

Предполагается, что сотрудники пункта в количестве 6 человек смогут прививать по 100-200 псковичей в день.

В будние дни жители Пскова смогут сделать прививку в ТЦ «Рубин» с 10:00 до 20:00, а в выходные — с 12:00 до 18:00.

При этом с собой необходимо взять паспорт, полис, СНИЛС, данные о перенесенном заболевании или предыдущей вакцинации.

Добавим, вакцину от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» в «Рубине» получили уже около 90 человек.