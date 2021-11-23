Михаил Ведерников о беременных: Им можно вакцинироваться только в поликлинике

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Делать прививку от COVID-19 беременным псковичкам можно только в поликлиниках и под строгим наблюдением врача. Об этом сегодня, 23 ноября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил во время совещания с медиками региона.

Глава региона отметил, что на данный момент поступает большое количество обращений от беременных и молодых мам о противопоказаниях к вакцинации.

«Весь вопрос в том, что им можно вакцинироваться только в поликлинике. Остальное – это дезинформация, которая путает людей», - заявил Михаил Ведерников.

Глава региона также добавил, что коронавирус смертельно опасен как для мам, так и для их детей.