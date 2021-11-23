Обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет ввели в Псковской области

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В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет. Соответствующее постановление подписал глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Об этом он заявил на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 23 ноября.
Александр Нестерук добавил, что студенты — это крайне активная группа. При этом уровень вакцинации среди обучающихся достаточно низкий: всего 25-30%.
Согласно Постановлению, первый этап вакцинации студенты должны пройти до 10 декабря.
Кроме того, главврач попросил усилить работу с возрастной группой 65+ ввиду её уязвимости.