255 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

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255 человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По последним данным, с начала пандемии диагноз коронавирус поставили 64 856 жителям Псковской области.

В статистике выздоровевших зафиксировано ещё 267 человек. За всё время пандемии справиться с заболеванием удалось 55 640 жителям Псковской области.

1 528 тестов на выявление COVID-19 провели псковские медики за последние 24 часа.

Глава региона добавил, что снижение уровня заболеваемости будут поддерживать всеми силами.