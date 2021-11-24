О страшных последствиях коронавируса рассказала псковский врач

Фото: сайт ПАИ

Заведующая женским геронтологическим отделением №5 Псковской областной психиатрической больницы Мария Трофимова перечислила последствия, к которым может привести коронавирус.

По словам специалиста, COVID-19 может приводить к близорукости, а также стать причиной облысения и плохого настроения.

«Кроме того, вирус сам по себе нейротропный, то есть воздействует на мозг, и вообще поражает абсолютно все системы организма, внутреннюю поверхность сосудов всех органов, не только лёгкие», - добавила врач.

Кроме того, частое последствие — острая почечная недостаточность. Помимо этого, многие пациенты также жалуются на ухудшение зрения.

Самый частый симптом, по словам врача, — отсутствие обоняния. «У кого-то оно восстанавливается сразу, у кого-то не возвращается и через полгода. Вирус отключает в мозге участки, ответственные за восприятие запахов. Могут начинаться и воспаления сосудов в голове, есть случаи бессимптомных менингитов и энцефалитов на фоне коронавируса», - рассказала спикер.

Помимо этого, при коронавирусе у человека может наблюдаться выработка антител к дофамину. Он, в свою очередь, отвечает за процессы мотивации и обучения, а также обеспечивает чувство предвкушения удовольствия.