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Здоровье24 ноября 2021 8:23

О когнитивных нарушениях после перенесённого COVID-19 рассказала псковский медик

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Заведующая женским геронтологическим отделением №5 Псковской областной психиатрической больницы Мария Трофимова заявила, что коронавирус заставляет определённые участки мозга работать иначе.

Так, пересшие COVID-19 псковичи часто жалуются на нарушение концентрации, замедленные реакции, ухудшение памяти и рассеянность, а также повышенную раздражительность и агрессию.

Нередки и ошибки в работе. Например, известен случай, когда бухгалтер выдала сдачу не пятисотрублевыми купюрами, а пятитысячными. А другой пациент, который до болезни увлекался онлайн-шахматами, несколько месяцев даже на существенно пониженном уровне сложности не мог сыграть партию хотя бы вничью.

Стоит отметить, что когнитивные нарушения наблюдаются у тех, кто переболел как в тяжёлой, так и лёгкой форме.