Восемь человек скончались от осложнений COVID-19 в Псковской области за сутки

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Восемь летальных исходов от коронавируса зарегистрировали в регионе за минувшие сутки. Общее число смертей достигло 1 043. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Согласно статистике, ещё 255 человек заразились коронавирусной инфекцией. С начала пандемии было выявлено 64 856 случаев заражения COVID-19.

По последним данным, 55 640 жителей Псковской области справились с заболеванием, только 267 из них — за минувшие сутки.

Добавим, 1 528 человек проверили на наличие коронавируса за последние 24 часа.