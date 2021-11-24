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Здоровье24 ноября 2021 8:53

Восемь человек скончались от осложнений COVID-19 в Псковской области за сутки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Восемь летальных исходов от коронавируса зарегистрировали в регионе за минувшие сутки. Общее число смертей достигло 1 043. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Согласно статистике, ещё 255 человек заразились коронавирусной инфекцией. С начала пандемии было выявлено 64 856 случаев заражения COVID-19.

По последним данным, 55 640 жителей Псковской области справились с заболеванием, только 267 из них — за минувшие сутки.

Добавим, 1 528 человек проверили на наличие коронавируса за последние 24 часа.