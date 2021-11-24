«Было тяжело разговаривать»: пскович Александр Кузьмин поделился эмоциями после выступления на шоу «Русский ниндзя»

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Спортивный комментатор из Пскова Александр Кузьмин рассказал корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове» об участии в шоу «Русский ниндзя», поделился дальнейшими планами и дал прогноз выступлению псковича Алексея Гиацинтова.

– Как вы себя чувствуете после шоу? Все псковичи, которые следили за вашим выступлением у телевизора, были шокированы вашим приземлением. Кроме того, по реакции ведущих было понятно, что приземление было очень опасным.

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– Я сосредоточился на прохождении дистанции. Был уверен, что все смогу пройти, все препятствия были относительно не сложные. Конечно, со стороны кажется, что это невероятно сложно, но я уже побеждал в гонках героев и препятствия мне казались реально проходимыми. Все прошел, на финальном испытании я даже не понял, что произошло. Я очнулся уже в воде. Когда я вылез из бассейна, Ида Галич спросила, все ли в порядке. Я не понял вопроса, ведь мне казалось, что я просто упал. Очень ждал эфира, чтобы посмотреть, что всё-таки произошло. И, на самом деле, падение оказалось очень эффектным. Но оно оказалось безболезненным, там был мат. Поэтому на следующий день я уже бегал без проблем.

Ведущая шоу Ида Галич и Александр Кузьмин с сыном Марком

— Спортсмен, основатель движения, бизнесмен или комментатор: как Вы себя позиционируете в обществе? Многие даже не знали, что Вы комментатор и были очень удивлены таким представлением Вас на шоу. Что все-таки главнее?

– Действительно, сейчас меня называют «бегущий комментатор». Потому что я набираю популярность как комментатор и провожу практически все крупные беговые мероприятия на Северо-Западе. Меня часто приглашают в Сочи, в Москву. Следущий год расписан уже на каждые выходные, где я выступаю. Ну и, в первую очередь, конечно, я спортсмен, который сам выступает и имеет большие амбиции. Который хочет прославлять наш родной Псков и кто знает, может, выйти на мировую арену. Но уже по беговым дисциплинам.

— Вы огорчились или наоборот мотивировались выступлением на шоу? Какие у Вас дальнейшие перспективы, есть ли мысль пойти на кастинги дальше и, если есть, то куда?

— Я был очень расстроен, потому что знал, что могу дойти, и от этого, честно говоря, было больно. Жене пришлось меня потерпеть пару дней после съёмок, потому что было очень сложно эмоционально. Много раз перекручивал в голове. Было тяжело разговаривать, общаться, даже многие друзья не могли со мной разговаривать, потому что я был «никакой».

Сейчас я уже безумно замотивирован работать дальше. Занимаюсь каждый день, бегаю, тренирую мышцы рук, ног и другие части тела. Активно работаю над собой, чтобы в следующем году попробовать снова. И, если будут подобного рода съёмки, то я с удовольствием буду принимать в них участие. В ближайшее время мне будет помогать мой менеджер, который будет продвигать меня. Сейчас он уже ищет возможные кастинги, поэтому мы обязательно попробуем и прославим Псков.

— Впереди ещё выступление нашего псковича Алексея Гиацинтова, как Вы оцениваете его шансы?

— Я искренне в него верю. Он очень опытный атлет. Он меня привел в этот вид спорта – гонки с препятствиями, за что я ему очень благодарен. Без Алексея Гиацинтова не было бы победы и на «Гонке героев». Выражаю ему огромную благодарность.

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