Названа дата выхода в эфир 2-го выпуска программы «Страна чудес» о Псковщине

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В воскресенье, 28 ноября, в 10:50 на телеканале «ТВ Центр» покажут второй выпуск программы «Страна чудес» о Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Туристского информационного центра Псковской области.

Напомним, в первом выпуске программы о Псковской области показали псковские монастыри, усадьбу Ореховно, сето, Мальскую долину, Изборск и Медовый хуторок. Кроме того, телевизионщики познакомились с псковской кухней и кузнечным делом псковичей.

Съемки телепередачи проходили в августе 2021 года и продлились три дни. Ведущая Ирина Бажова увезла тогда из Пскова подкову, варенье и снетка.