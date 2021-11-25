До +6 и небольшие дожди прогнозируют псковичам 25 ноября

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Сегодня, 25 ноября, на территории региона ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, ночью переходящие в мокрый снег. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ветер западных направлений будет дуть умеренно.

Температура днем по области составит +2...+7, ночью — 0...+2.

В Пскове пройдут небольшие дожди, ночью переходящие в мокрый снег. Столбики термометров днем покажут +4...+6, ночью — 0...+2.

В Великих Луках также ожидаются небольшие дожди, ночью переходящие в мокрый снег. Температура днем будет держаться в пределах +3...+5, ночью — 0...+2.