Детский сад и несколько жилых домов остаются без воды после ночной аварии в Пскове

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Минувшей ночью на Юбилейной, 34а в Пскове произошла авария. На данный момент несколько аварийных бригад Горводоконала работают над устранением аварии. Об этом сообщает псковский Горводоканал.

Известно, что к данному часу несколько домов по ул. Юбилейная, д. 30а, 32, 32а и детский сад до ул. Шестака, д.18 остаются без водоснабжения.

В дошкольное учреждение уже осуществлён подвоз воды. Как сообщается, если на ликвидацию аварии понадобится много времени, в жилые дома также будет осуществлён подвоз воды.