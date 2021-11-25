Загрузка конечного фонда продолжает снижаться в Псковской области

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Ситуация с загрузкой конечного фонда продолжает улучшаться в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, на сегодняшний день коечный фонд загружен на 62%.

Кроме того, наблюдается тенденция к снижению количества выявляемых случаев заражения COVID-19 за сутки. Так, за последние 24 часа стало известно о 245 заразившихся, в то время как пару недель назад этот показатель был существенно выше. Ранее регистрировалось около 290 заражённых в день.