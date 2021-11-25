«Поезд Деда Мороза» приедет в Псков

Фото взято из Instagram-аккаунта Алексея Уланова (@ulan3)

В преддверии Рождества, 6 января, на жд/вокзал Пскова прибудет по-новогоднему оформленный поезд с резиденцией Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга и Снегурочки из Костромы. Об этом сообщили на официальном сайте «Поезд Деда Мороза».

В праздничном поезде расположатся салон-приемная, вагон-ресторан и вагон-лавка, а также вагоны для проведения квестов и игр.

Планируется, что 5 декабря передвижная резиденция выйдет из Великого Устюга, а 13 января 2022 года, в канун старого Нового Года, вернётся обратно, подарив сказку жителям всей России и объехав всю страну.

На ж/д станцию Псков волшебный поезд прибудет 6 января в 13.00. Жители и гости Пскова смогут побывать в новогодней сказке и купить памятные сувениры из Великого Устюга и Костромы с 13.00 до 18.00.

.

Новогодний поезд остановится в 35 городах России, среди которых — Москва, Петрозаводск, Великий Новгород и Санкт-Петербург.

Приобрести билет для посещения «Поезда Деда Мороза» можно с 25 ноября на официальном сайте ОАО «РЖД».