В Пскове ищут курьера, который забрал у 83-летней пенсионерки полмиллиона рублей

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Мошенники обокрали пожилую псковичку на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

23 ноября 83-летней жительнице Пскова поступил звонок с неизвестного номера. Совершавший звонок заявил, что ее сын совершил ДТП и теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания, необходимо заплатить полмиллиона рублей. Перепуганная псковичка согласилась на выдвинутые условия, после чего к ней приехал курьер и забрал 500 тысяч рублей.

Лишь после передачи денег псковичка позвонила сыну и выяснила, что ДТП он не совершал.

После случившегося пострадавшая обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело. В ведомстве также добавили, что это уже третий случай за один день в Пскове.

Добавим, под видом курьера к потерпевшим приходил мужчина в темной одежде, приблизительно тридцати лет, рост 170-180 см.

Всех, кто что-либо знает о мошеннике, просьба обратиться в полицию.