Псковский педиатр рассказала, сколько раз в год нормально болеть для ребёнка

Фото: сайт ПАИ

В норме за один год жизни ребёнок в возрасте до трёх лет может болеть от 10 до 12 раз. Об этом сегодня, 25 ноября, рассказала врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам специалиста, болеть для ребёнка необходимо для формирования иммунитета. Стоит отметить, что летом дети не болеют, следовательно, на болезни у ребёнка остается 9 месяцев.

«Этого не нужно бояться, это естественный процесс формирования иммунитета у ребёнка», – объяснила врач-педиатр.