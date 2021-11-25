Псковский педиатр сообщила, сколько нужно спать ребенку для формирования крепкого иммунитета

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Для детей, которые только начинают ходить в садик, необходим здоровый десятичасовой сон. Это поспособствует формированию хорошего иммунитета. Об этом сегодня, 25 ноября, рассказала врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Эксперт отметила, что необходимых для подростков и взрослых восьми часов сна детям недостаточно.

Кроме того, врач добавила, что часты ситуации, когда за день ребёнок переутомляется и к вечеру начинает резвиться.

«Родителям необходимо понимать, что это кажущаяся бодрость, и взрослым необходимо поиграть с ребёнком в тихие игры или сделать расслабляющую ванну, массаж, рассказать сказку. В таком случае ребёнок уснет в 21:00 и будет соблюдаться режим», – объяснила Татьяна Михайлова.

Помимо этого, врач-педиатр добавила, что родителям важно заниматься с детьми закалкой и соблюдать календарь вакцинаций, а также часто бывать на свежем воздухе.

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