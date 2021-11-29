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Дом. Семья29 ноября 2021 6:45

В Пскове новорожденных котят оставили умирать на холоде, подвесив в пакете на дерево

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: общественная организация «Зоозащита»

Фото: общественная организация «Зоозащита»

Псковичи нашли в пакете на дереве новорождённых котят. Теперь животным ищут дом. Об этом сообщили в группе областной общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«Возвращаясь домой, увидела жуткую картину. Новорожденные котята в пакете, которых повесили на дерево», - поделилась псковичка.

Как рассказала женщина, живыми в пакете она обнаружила лишь двоих котят, остальные животные замёрзли или задохнулись.

Котят на время приютила семья, у которой живёт кормящая кошка. На сегодняшний день животным месяц, и им начинают искать хозяев.

Фото: общественная организация «Зоозащита»

Фото: общественная организация «Зоозащита»

«Смелый мальчишка Компот и его скромная сестренка Карамелька очень ждут любящих родителей», - написала жительница Пскова.

Фото: общественная организация «Зоозащита»

Фото: общественная организация «Зоозащита»

Телефон для связи: 89532438577.