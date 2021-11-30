Псковская область покинула 10-ку регионов с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19

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Псковская область опустилась на 12-е место в списке регионов с самой высокой заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее область долгое время находилась в числе регионов России с наиболее высоким ростом заболеваемости.

Губернатор также добавил, что впервые за долгое время в Псковской области за сутки было зарегистрировано менее 200 случаев заражения COVID-19.

Добавим, с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 66 175 жителям региона. За это же время 57 269 человек победили заболевание.