Новый очаг COVID-19 выявлен в Псковской области

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В регионе зарегистрировали новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Массовое заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано на территории Порховской школы-интерната.

Напомним, ранее очаг коронавируса был выявлен в Острове. Там COVID-19 подтвердился сразу у девяти работников предприятия ООО «АБ Мед».

Добавим, согласно статистике, за последние сутки ковид подтвердился у 193 жителей региона. При этом ещё 265 человек справились с заболеванием в Псковской области.