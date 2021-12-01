В Псковской области вызволенным из мазута котятам ищут хозяев

Фото: сайт ПАИ

В Псковской области двум котятам, пострадавшим на мазутном производстве, ищут дом. Как пишет ПАИ, животных в депо подбросили неизвестные.

Известно, что возраст котят составляет примерно два месяца.

«Один черненький, а второй когда-то был бело-рыженьким, но несчастная жизнь в грязи и мазуте изменила его до неузнаваемости», - поделились волонтёры.

Фото: сайт ПАИ

Подброшенным котятам ищут передержку или постоянный дом и любящих хозяев.

Волонтёры пообещали отмыть и обработать от паразитов животных в ближайшее время. Кроме того, котят могут будут доставить сразу в несколько точек региона, в числе которых Дно, Порхов и Псков.

Чтобы связаться с волонтёрами, обращайтесь по телефону: 89215039330.