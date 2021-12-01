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Здоровье1 декабря 2021 8:50

Ещё пять смертей от коронавируса зарегистрировали в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Пять человек скончались от осложнений COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Общее число смертей с начала пандемии в регионе достигло 1 086.

По последним данным, 66 368 случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Псковской области, только 193 из них — за прошедшие сутки.

Еще 265 человек победили заболевание.

Согласно статистике, 1 496 тестирований провели псковские медики за последние 24 часа.

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