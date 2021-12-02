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Общество2 декабря 2021 6:14

Снег и до -4 прогнозируют синоптики псковичам 2 декабря

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 2 декабря, на территории региона ожидается облачная погода. Будет идти снег, местами сильный, по югу области вечером и ночью с мокрым снегом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Специалисты предупреждают, что вечером и ночью по югу области местами возможно налипание мокрого снега на провода, а на дорогах местами гололедица.

Южный ветер будет умеренным.

Температура днем по области составит -4...+1, ночью 0...-5.

В Пскове вновь ожидается снежный день. Как обещают синоптики, ночью осадки усилятся. Температура воздуха в течение суток будет держаться в пределах -2...-4 градусов.

В Великих Луках метеорологи прогнозируют днем сильный снег, вечером переходящий в мокрый снег, ночью снег. При этом вечером и ночью возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах местами гололедица. Столбики термометров будут показывать около 0.