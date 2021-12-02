Ребёнка госпитализировали после столкновения фуры с машиной в Великих Луках

Фото: УМВД России по Псковской области

Фура «Фуго Кантер» врезалась в автомобиль «Шкода Октавиа» в Великих Луках. В результате ДТП госпитализировали 13-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД ГИБДД России по Псковской области.

Как известно, 28-летний водитель фуры не рассчитал безопасную дистанцию, что привело к столкновению с впереди стоявшей «Шкодой», управляемой 48-летней жительницей Великих Лук.

Сотрудники скорой доставили пассажира «Шкоды», 13-летнего подростка, в больницу. После осмотра мальчика отпустили домой.