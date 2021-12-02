Водителя разорвало на части после аварии в Невельском районе

Фото: Невельский вестник

Автоавария, в результате которой тело водителя разорвало на части, случилась на трассе Невель — Усвяты, недалеко от деревни Леоново. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

Предварительно, 50-летний водитель машины «Лада Ларгус», не справившись с управлением, столкнулся с фурой, после чего вылетел в кювет.

Тело мужчины достали разорванным на части из реки. Водитель фуры получил шок. Врачи скорой помощи доставили его в больницу.

Сотрудники ДПС, ГИБДД, МЧС и врачи работали на месте трагедии. Детали случившегося ещё выясняются.