Шесть пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Псковской области

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Ещё 6 летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции зафиксировали в регионе. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.
С начала пандемии жизни 1 092 жителей региона унёс коронавирус.
По последним данным, ещё у 189 жителей Псковской области подтвердился COVID-19. С марта 2020 года заболевание диагностировали у 66 557 человек в регионе.
Еще 265 человек вылечились от коронавируса.
Согласно статистике, более двух тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции провели псковские медики за последние 24 часа.