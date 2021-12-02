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Дом. Семья2 декабря 2021 9:27

После смерти псковички восемь котов могут остаться на улице и не пережить зиму

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: «Зоозащита»

Фото: «Зоозащита»

В Пскове после смерти хозяйки сразу восемь домашних котов оказались на улице. Волонтёры срочно ищут животным новый дом. Об этом сообщили в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«Они остались совсем одни. Комнату скорее всего опечатают, пока не появятся наследники. Котики остаются на улице», - пишут в группе.

Любящих хозяев ждут как мальчики, так и девочки разных возрастов и разной окраски. На холоде до сих пор остаются рыжие коты, черно-шоколадные, чёрно-белые и дымчатые.

«Кушают всё, ходят в лоток, не стерилизованы», - добавили волонтёры.

Телефон для связи: 89113683989.