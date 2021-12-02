Начался сбор вопросов от населения к губернатору Псковской области для «прямой линии»

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В регионе заработал колл-центр, сотрудники которого будут собирать вопросы от псковичей и жителей области для «прямой линии» главы региона Михаила Ведерникова. Об этом сообщили на официальном портале государственных органов Псковской области.

Задать вопрос губернатору может любой желающий в рабочие дни по бесплатному номеру 8 800 222 98 29 с 9:00 до 18:00.

Услышать ответы на вопросы жители Псковской области смогут в декабре в прямом эфире телеканала «Россия-24».

Как правило, обращения жителей затрагивают сферы здравоохранения и образования, ЖКХ и социального обслуживания, культуры и туризма, а также транспорта и дорожных сетей.

Добавим, в этом году Михаил Ведерников проведёт «прямую линию» в пятый раз.