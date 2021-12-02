Названа дата, когда Псков вновь накроет снежным циклоном

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Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, когда Псковскую область накроет очередной снежный циклон.

По её словам, вероятность сильных осадков в виде снега и мокрого снега есть 7 и 8 декабря. При этом метеорологи прогнозируют, что осадков выпадает немного меньше, чем в предыдущий циклон.

Столбики термометров в эти дни покажут минусовые температуры: ночью до -10, а днем от -2 до -8.

2 и 3 декабря на территории региона также возможен снег, а с 4 по 6 декабря синоптики обещают дни преимущественно без осадков.