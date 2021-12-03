«Выскочила из такси и рванула в Троицкий собор»: Юлия Пересильд побывала в Пскове

Фото: Instagram Юлии Пересильд

Известная актриса театра и кино Юлия Пересильд провела в родном Пскове пару суток. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram-аккаунте.

Именитая псковичка поделилась с подписчиками, что уже год у неё дома в Пскове идёт ремонт.

«2 суток как сумасшедшая бегала по магазинам, замеры-размеры, провода, что так, что не так», - рассказала своей аудитории Юлия Пересильд.

Актриса написала, что в хлопотах по ремонту совсем не успела насладиться Псковом.

«Вдруг поняла сегодня, уже за пару часов до поезда, что вообще не увидела Псков, а ведь я так скучала, давно не была... Выскочила из такси и рванула в Троицкий собор», - поделилась знаменитость.

Несмотря на то, что зимой Юлия Пересильд находит Псков «холодным и закрытым», в городе, где «начинается Россия», актриса чувствует себя по-настоящему счастливой.

«Ветер, снег, всё лицо красное, а я бегу счастливая как дура. Минуты счастья не зависят от того, что врутри - чаще позволяйте себе быть счастливыми», - призвала Юлия Пересильд свою многотысячную аудиторию.

В комментариях актриса написала, что «особенным городом» она будет наслаждаться и в новогодние каникулы.

«До числа 6 (января – прим. kp.ru) буду там», - поделилась планами на Новый год талантливая уроженица Псковщины.

Напомним, Псков актриса любит не только за виды и архитектуру, но и за его жителей, по словам звезды, гордых и независимых.

Любви Юлии Пересильд хватает не только на Псков, но и на его окрестности: этим летом актриса посетила Талабские острова и Изборск, где окунулась в озере с лебедями. О поездках в уникальные места Псковской области известная псковичка восторженно рассказывала своим подписчикам в Instagram, сопровождая истории яркими фотографиями.