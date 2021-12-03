Вчерашняя обладательница звания лучшей ученицы «Школы леди» из Пскова покинула шоу «Пацанки»

Скриншот эфира на телеканале «Пятница»

Псковичку Марию Лебедеву выгнали из шоу «Пацанки» на 12-й неделе. Об уходе участницы с проекта стало известно во время трансляции выпуска на телеканале «Пятница» 2 декабря.

На прошедшей неделе участниц проекта учили милосердию и ответственности. В новом выпуске девушки сыграли в футбол со слепыми спортсменами, после чего прогулялись с ними по столице.

Кроме того, девушки побывали в клубе для пожилых людей, где помогли им познакомиться с компьютерными технологиями.

Самым трогательным эпизодом стал визит в «Школу леди» 11-летней девочки с лейкемией. Девушки приложили усилия к исполнению мечты маленькой девочки, реализовав для неё профессиональную фотосессию.

Жюри «Пацанок» отметили, что Мария Лебедева смогла бы дойти до финала и стать победительницей, если бы имела своё чёткое и принципиальное мнение.

«Иногда складывается ощущение, что Вы подстраиваетесь под обстоятельства. Мы не можем разобраться, где настоящая Мария Лебедева», - заявили преподаватели «Школы леди».

По словам участницы из Пскова, целью её нахождения на проекте было «разобраться в себе, со своей мнительностью».

Жюри шоу объяснили свое решение тем, что уже долгое время Мария Лебедева не показывала желания и ресурса меняться.

«С сегодняшнего дня вы будете бороться не со своими одноклассницами за звание лучшей ученицы "Школы леди", а с соблазнами за пределами школы», - заключили преподаватели и пожелали псковичке дальнейших побед.

Мария Лебедева рассказала, что, несмотря на чувство грусти от ухода, она благодарна за помощь, которую ей оказали психологи, преподаватели и коллектив проекта в целом.

Напомним, участнице из Пскова Марии Лебедевой 25 лет. Девушка имеет статус мастера спорта по пауэрлифтингу. Отличительная черта девушки — многочисленные татуировки. На её теле их насчитывается около 40 штук.