Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 22:28

Вчерашняя обладательница звания лучшей ученицы «Школы леди» из Пскова покинула шоу «Пацанки»

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скриншот эфира на телеканале «Пятница»

Скриншот эфира на телеканале «Пятница»

Псковичку Марию Лебедеву выгнали из шоу «Пацанки» на 12-й неделе. Об уходе участницы с проекта стало известно во время трансляции выпуска на телеканале «Пятница» 2 декабря.

На прошедшей неделе участниц проекта учили милосердию и ответственности. В новом выпуске девушки сыграли в футбол со слепыми спортсменами, после чего прогулялись с ними по столице.

Кроме того, девушки побывали в клубе для пожилых людей, где помогли им познакомиться с компьютерными технологиями.

Самым трогательным эпизодом стал визит в «Школу леди» 11-летней девочки с лейкемией. Девушки приложили усилия к исполнению мечты маленькой девочки, реализовав для неё профессиональную фотосессию.

Жюри «Пацанок» отметили, что Мария Лебедева смогла бы дойти до финала и стать победительницей, если бы имела своё чёткое и принципиальное мнение.

«Иногда складывается ощущение, что Вы подстраиваетесь под обстоятельства. Мы не можем разобраться, где настоящая Мария Лебедева», - заявили преподаватели «Школы леди».

По словам участницы из Пскова, целью её нахождения на проекте было «разобраться в себе, со своей мнительностью».

Жюри шоу объяснили свое решение тем, что уже долгое время Мария Лебедева не показывала желания и ресурса меняться.

«С сегодняшнего дня вы будете бороться не со своими одноклассницами за звание лучшей ученицы "Школы леди", а с соблазнами за пределами школы», - заключили преподаватели и пожелали псковичке дальнейших побед.

Мария Лебедева рассказала, что, несмотря на чувство грусти от ухода, она благодарна за помощь, которую ей оказали психологи, преподаватели и коллектив проекта в целом.

Напомним, участнице из Пскова Марии Лебедевой 25 лет. Девушка имеет статус мастера спорта по пауэрлифтингу. Отличительная черта девушки — многочисленные татуировки. На её теле их насчитывается около 40 штук.