О необходимости писать «кеш» и «хештег» через «е» заявила преподаватель ПсковГУ

Фото: скриншот ПАИ-live

В эфире ПАИ-live доцент кафедры филологии, коммуникации и русского языка как иностранного, кандидат филологических наук ПсковГУ Зинаида Митченко объяснила, почему слова «кеш» и «хештег» необходимо писать через «е».

Как рассказала эксперт, написание слов через «э» — признак заимствованного слова.

«Когда заимствованное слово входит в систему заимствующего языка, оно проходит освоение как по пути произношения, по пути вхождения в грамматику языка, так и по пути написания (орфографическое освоение)», – объяснила Зинаида Митченко.

Она подчеркнула, что выбор буквы «е» вместо «э» говорит о том, что мы «освоили» заимствованное слово.

При этом филолог отметила, что произношение и написание слов может отличаться.

«А вас никто и не просит произносить мягко, вы можете произносить твердые согласные, но на письме мы отражаем это с помощью буквы "е"», – отметила доцент.

Зинаида Митченко добавила, что каждый из нас принимает активное участие во всех процессах, которые постоянно происходят в лексике.

«Появились новые реалии, новые наименования, мы ими активно пользуемся в своей речи. Но когда дело доходит до письменной коммуникации, то встает вопрос, как правильно написать это слово», – подчеркнула спикер.

Кроме того, преподаватель ПсковГУ добавила, что правильное написание слов обеспечивает эффективную письменную коммуникацию.