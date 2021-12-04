Стало известно, какие новые украшения появятся в Пскове в преддверии праздников

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В своём еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал об украшениях, которые появятся в Пскове в преддверии Нового года.

Глава региона напомнил, что в этом году город украсят сразу три ёлки. По его словам, искусственные деревья установят традиционно на Октябрьской площади, а также в сквере на Четырёх углах и в парке на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов.

Кроме того по-новогоднему будут выглядеть Детский, Финский и Мирожский парки, площадь Ленина и улица Пушкина.

Не обойдется в этом году и без новых украшений для Пскова.

«Например, на площади Ленина появятся три светодиодных фонтана, а в Финском и Детском парках будут установлены тоннели и арки. Также будет создан световой парк "Лукоморье" со сказочными фигурами», - рассказал губернатор.

«Пусть эти украшения и иллюминации принесут вам новогоднее настроение, а эпидситуация позволит спокойно и уверенно встретить праздник», - подытожил Михаил Ведерников.