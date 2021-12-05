185 случаев заражения COVID-19 фиксируют в Псковской области вторые сутки

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За минувшие сутки коронавирус выявили ещё у 185 жителей региона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Согласно статистике, 67 304 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Псковской области с начала пандемии.

Ещё 121 человек справился с заболеванием.

Добавим, 1 487 тестов на выявление ковида провели сотрудники псковских лаборторий за последние 24 часа.

Губернатор также сообщил, что за неделю уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области снизился на 19%.