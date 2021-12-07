«Шансов выжить на улице у него нет»: в Дно породистый молодой кот ищет дом

Фото: «Зоозащита»

Шесть дней назад породистый кот прибился к месту кормёжки бездомных животных в Дно. Неравнодушные жители срочно ищут дом оказавшемуся на улице в морозы коту. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет местная жительница, молодой кот очень ласковый и мурчащий.

«Шансов выжить на улице у него нет!» - сообщается в посте.

Присмотритесь, быть может, именно этот плюшевый кот будет проводить с вами долгие зимние вечера.

Фото: «Зоозащита»

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