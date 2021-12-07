Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области

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Стали известны самые заражённые коронавирусом районы Псковской области на 7 декабря. Список опубликован на странице губернатора Михаила Ведерникова в Instagram.

Так, две самые заражённые точки области – по-прежнему Псков и Великие Луки. Количество инфицированных там равно 22 505(+56) и 10 801(+14) соответственно.

Первое место антирейтинга среди районов занимает Псковский район с 5 584(+6) заболевшими с начала пандемии. Далее расположился Островский район - 3 041(+17) случай заражения. Замыкает тройку антилидеров Невельский район, где за всё время пандемии выявили 2 803(+6) случая заражения.

Немногим меньше случаев зарегистрировано в Порховском районе, а именно 2 074 (+5). Близкое к этому количество ининфицированных зафиксировано в Опочецком районе - 2 025(+24).

Далее идут Новосокольнический и Великолукский районы, где за последние 24 часа новых случаев заражения зарегистрировано не было. При этом с начала пандемии в этих районах 1 838 и 1 744 человека соответственно заболели ковидом.