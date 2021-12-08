Сотрудники псковского общепита выгнали ребёнка на 20-градусный мороз

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В Пскове сотрудники сетей общественного питания Hesburger и KFC отказали в обслуживании 13-летней девочке, в то время как на улице был 20-градусный мороз. Об этом сообщает мама псковички на сайт губернатора Псковскогой области.

Как рассказывает женщина, у ребёнка был перерыв 45 минут между курсами по английскому языку и занятием в спортивной секции. Так как до дома ехать было далеко, в перерыве девочка планировала перекусить в одном из мест общественного питания.

«В кафе Hesburger ее не пустили, мотивируя это тем, что без взрослых посещать кафе нельзя», - пишет мама девочки.

После неудачной попытки пообедать в ресторане Hesburger юная псковичка отправилась в соседний KFC.

«Там также ее не пустили в кафе, сказали, что без взрослых нельзя (видимо, взрослые должны не работать, а сопровождать теперь детей везде), предложили сделать заказ через телефон, забрать его и в дверях поесть!» - продолжает рассказ местная жительница.

Отметим, ранее губернатор Псковской области сообщал, что находящиеся вне территории ТЦ места общепита несовершеннолетним разрешено посещать самостоятельно.

Мама пострадавшей девочки просит принять соответствуюшие меры в отношении ресторанов быстрого питания.