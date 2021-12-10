Два района Псковской области выполнили план по вакцинации

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram назвал два района, где план по вакцинации уже реализован.

«Два района, Псковский и Себежский, уже фактически выполнили план по вакцинации», - написал глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, остальные муниципалитеты должны выполнить план по вакцинации до конца этого года.

Отметим, на сегодняшний день полный курс вакцинации прошли 243 653 жителя Псковской области.

По последним данным, первую привику сделали 253 894 человека в регионе, при этом 25 849 человек ревакцинировались.