Три катка и две лыжни на свежем воздухе откроются в Пскове уже в эту субботу

.

В субботу, 11 декабря, в Пскове заработают три муниципальных катка и две лыжни на открытом воздухе. Об этом сообщили на официальном портале администрации Пскова.

Так, покататься на коньках псковичи смогут в Летнем саду по адресу Октябрьский проспект, 31. Стоимость входного билета – 100 рублей в будние дни и 130 рублей в выходные и праздничные дни. За часовой прокат коньков попросят 100 рублей. Прокатиться на коньках псковичи смогут с понедельника по четверг с 15:00 до 21:30, в пятницу с 15:00 до 22:00, в субботу с 11:00 до 22:00, в воскресение с 11:00 до 21:30. Для посетителей организованы теплые раздевалки и туалеты.

На стадионе «Машиностроитель» откроется не только каток, но и лыжная трасса. Места проведения зимнего достуга будут работать с 16:00 до 21:00 в будние дни, с 12:00 до 21:00 в выходные. Стоимость входного билета составит 100 рублей, за прокат коньков и лыж также попросят 100 рублей в час. Для катающихся оборудована комната для переобувания.

На сегодняшний день вопрос о необходимости QR-кодов для посещения катков еще решается.

Кроме того, в Пскове можно бесплатно покататься на коньках и поиграть в хоккей на катке, расположенном на Кузбасской дивизии, 30. Здесь для активных граждан уже не первый год заливают хоккейную коробку.

Для неравнодушных к лыжному спорту у спортивного комплекса «Электрон» на улице Киселева, 1 организована лыжная трасса, вход на которую свободный.

Добавим, работа катков будет зависеть от погоды.