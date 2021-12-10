Неравнодушных просят помочь псковичке, потерявшей из-за пожара дом и питомцев

Выжившая собака по дороге в приют

Псковичке Светлане Коростелёвой, из-за пожара оставшейся без дома и любимых животных, требуется помощь. Пост опубликован на странице общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Пожар случился в Псковском районе в деревне Букаши и испепелил всё имущество местной жительницы. Кроме того, он забрал жизни трёх собак и трёх котов. При этом часть животных сейчас находится на улице.

«Это спасло им жизнь, но сейчас им некуда прийти погреться, нечего есть, кошкам негде спрятаться от собак и мороза», - сообщили волонтёры.

К сожалению, приют смог разместить у себя лишь двух собак и шесть кошек.

«Это просто сверх всяких сил и возможностей. Но надо! Животные просто обречены. Помогите человеку и собакам», - призвали в «Зоозащите».

Тем временем пострадавшая при пожаре женщина крайне нуждается в одежде и бытовых предметах. Оказкть любую помощь ей можно, позвонив по телефону: 89532326387.