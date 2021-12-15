Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Пскове превышен почти на 98%

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Эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пскове превышен на 97,9%. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

При этом в сравнении с прошлой неделей заболеваемость ОРВИ в Пскове снизилась на 13,4% и составила 187,32 на 100 тысяч населения. За весь сезон Роспотребнадзор зафиксировал 3 940 случаев.

Отметим, заболеваемость ОРВИ в Пскове превышает еженедельный пороговый уровень по населению на 97,9%. Превышение фиксируется уже вторую неделю подряд.

Сообщается, что в Пскове больше всего болеющих среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. Грипп и ОРВИ диагностировали у 1 759 пациентов.

Кроме того, эпидпорог по Пскову выше нормы и в остальных возрастных группах.