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Здоровье16 декабря 2021 8:52

Псковский врач назвала лучшее время для вакцинации

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 16 декабря, в эфире проекта ПАИ-live главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, когда лучше всего сделать вакцинацию.

По мнению эксперта, предновогодняя пора – идеальеое время для прививки от COVID-19.

«Это идеальное время, особенно для ревакцинации. Просто замечательное время. Впереди ждут новогодние праздники, которые позволят, если грамотно подойти, избежать больших массовых мероприятий, посещения работы и так далее», - заявила Анастасия Повторейко.

Кроме того, спикер добавила, что вакцинировавшись накануне новогодних каникул, вы создадите всё условия для формирования напряжённого иммунитета.

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