Менее 160 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Псковской области за сутки

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157 новых случаев инфицирования COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

При этом с начала пандемии коронавирус диагностировали у 70 208 жителей Псковской области.

По последним данным, еще 493 человека в регионе справились с заболеванием.

Согласно статистике, 1 917 тестов на выявление коронавирусной инфекции сделали в Псковской области за последние 24 часа. А с марта 2020 года медики региона провели почти 704 тысячи исследований на обнаружение ковида.