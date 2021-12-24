На псковских водоемах ухудшилась ледовая обстановка

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После ледовой разведки выяснилось, что в Псковской области ухудшилась ледовая обстановка на водоёмах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На сегодняшний день толщина льда на Великой в среднем равна 9-15 см, а в устье ещё меньше – 5-8 см. У городских мостов вода покрылась льдом лишь на 9-10 см. На озёрах Псковской области было также зафиксировано уменьшение толщины льда: на Псковском она состалет 10-12 см, на Чудском – около 17 см.

Кроме того, вдали от берега были обнаружены трещины шириной до 15 см.

В отделе БВО Центра ГИМС областного управления МЧС рассказали, что лёд на водоёмах сформировался, но длительная оттепель негативно сказалась на его толщине.

Напомним, 22 декабря на Чудском озере под лёд ушли три рыбака, одного из них спасти не удалось.

Отметим, выход на лёд в Псковской области в настоящее время запрещён. Нарушители понесут административную ответственность в виде штрафа. Добавим, выезд на лёд транспорта также запрещён на территории Псковской области.