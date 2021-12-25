Смертельное ДТП случилось в Островском районе этим утром

Фото: «Псковская сводка»

В Островском районе на 347 километре на трассе произошла смертельная автоавария, передает корреспондент районной газеты «Островские вести», пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Известно, что машина ВАЗ-2111 ехала из Опочки в Остров, когда автомобиль начало заносить. Это привело к столкновению с двигавшейся навстречу фурой. Водитель грузовика уверяет, что всеми силами пытался затормозить, но не смог.

Фото: «Псковская сводка»

Как сообщается, в результате аварии пассажирка легкового автомобиля скончалась, а водителя в возрасте около 70 лет забрала скорая.

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